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9 января, 13:34

Работник петербургского СДЭК отсудил 5 тысяч рублей у клиентки, назвавшей его "циклопом"

В Петербурге сотрудник курьерской службы засудил клиентку за оскорбление

В Северной столице суд обязал клиентку транспортной компании выплатить её сотруднику компенсацию за оскорбление "циклопом". Как сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, женщину возмутил порядок выдачи заказов, установленный руководством.

Всё началось в декабре прошлого года, когда в одно из отделений СДЭК для получения посылки пришла Владлена Москварцева. У неё не оказалось при себе документов, и сотрудник Данила Ижгузин отказал ей в обслуживании, на что та "начала кричать, выражала явную агрессию в его адрес, употребляя нецензурную лексику и оскорбления", одним из которых стала фраза "одноглазый циклоп".

"Всё это происходило в присутствии его коллеги и клиентов. Далее ответчик вызвала наряд полиции, и истец вынужден был поехать в отдел полиции, где пробыл до 23:00", говорится в сообщении.

Владлена явилась на суд, где пояснила, что остальным посетителям посылки без документов якобы выдавали, а "одноглазый циклоп", по её словам, — мифическое существо и не является оскорблением. В свою очередь, суд парировал это историей происхождения словосочетания, выяснив, что описываются циклопы как "одноглазые исполины, с невероятной силой, необузданным характером и жутковатой внешностью". Соответственно, сказанное — оскорбление, а значит, компенсации — быть.

Изначально Ижгузин требовал десять тысяч рублей, однако судом ему было присуждено вдвое меньше — пять тысяч. Более того, оскорбительными посчитали также слова, сказанные посетительницей в адрес истца и его коллег, — "неполноценные", "придурки" и разную нецензурную брань.

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ТАСС / Михаил Метцель

Матвей Шандрыголов

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