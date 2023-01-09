Байден объявил в Калифорнии режим ЧС из-за шторма

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за обрушившегося на штат шторма.

"Президент Джозеф Р. Байден – младший объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился о федеральных мерах поддержки в дополнение к мерам штата, племён и местных сообществ в связи с чрезвычайными условиями из-за сильных зимних штормов, наводнений и оползней, которые начались 8 января 2023 года и продолжаются", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Также он поручил Министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) скоординировать действия для ликвидации последствий стихии и предоставления помощи местным жителям в спасении их жизни и собственности.