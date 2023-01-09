"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 января, 13:20

Тренером сборной Португалии стал Роберто Мартинес

Роберто Мартинес назначен главным тренером сборной Португалии

<p>Роберто Мартинес. Фото © Shutterstock</p>

Роберто Мартинес. Фото © Shutterstock

Испанский футболист Роберто Мартинес назначен новым главным тренером сборной Португалии. Об этом сообщает пресс-служба футбольной федерации страны.

С 2016-го по 2022 год он работал в сборной Бельгии, а на ЧМ по футболу 2018 года его команда заняла третье место. На соревнованиях в Катаре бельгийцы не смогли выйти в плей-офф, после чего Мартинес объявил, что покидает пост главного тренера команды.

Ранее тренером сборной Португалии был Фернанду Сантуш. Он покинул команду после поражения его подопечных в четвертьфинале ЧМ-2022 от Марокко со счётом 0:1.

В РФС заявили о смене технического спонсора сборной России в 2023 году

В РФС заявили о смене технического спонсора сборной России в 2023 году

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров