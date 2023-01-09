Тренером сборной Португалии стал Роберто Мартинес
Роберто Мартинес назначен главным тренером сборной Португалии
Роберто Мартинес. Фото © Shutterstock
Испанский футболист Роберто Мартинес назначен новым главным тренером сборной Португалии. Об этом сообщает пресс-служба футбольной федерации страны.
С 2016-го по 2022 год он работал в сборной Бельгии, а на ЧМ по футболу 2018 года его команда заняла третье место. На соревнованиях в Катаре бельгийцы не смогли выйти в плей-офф, после чего Мартинес объявил, что покидает пост главного тренера команды.
Ранее тренером сборной Португалии был Фернанду Сантуш. Он покинул команду после поражения его подопечных в четвертьфинале ЧМ-2022 от Марокко со счётом 0:1.