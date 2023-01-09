Тренером сборной Португалии стал Роберто Мартинес

С 2016-го по 2022 год он работал в сборной Бельгии, а на ЧМ по футболу 2018 года его команда заняла третье место. На соревнованиях в Катаре бельгийцы не смогли выйти в плей-офф, после чего Мартинес объявил, что покидает пост главного тренера команды.