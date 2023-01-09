Патриарх Кирилл рассказал школьникам о стремлении русского народа творить добро

Для русского народа всегда было важным совершать добрые дела, не руководствуясь в таком вопросе какой-либо выгодой. Об этом сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках открытого урока "Разговоры о важном".

"Для народа нашего совершение добрых дел всегда было очень важным делом. И вовсе не потому, что таким образом приобреталась какая-то выгода. Наши родители, дедушки, бабушки, прабабушки, прадедушки, на долю которых выпали непростые испытания, твёрдо знали: творить добро надо просто потому, что это правильно", — отметил он.

Глава РПЦ подчеркнул, что совершающий добрые дела получает наивысшую награду, так как "ничто не может сравниться с радостью от помощи ближнему". По его словам, именно любовь и забота об окружающих людях — это короткий путь "обогатить себя внутренне, приобретая в сердце ценное духовное сокровище".