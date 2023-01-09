Ситуация с битьём огурца в эфире польского телевидения в очередной раз демонстрирует всю местечковость европейской политики. Как указал в беседе с Лайфом политолог Александр Асафов, ссора из-за овоща говорит и о нарастающем напряжении в обществе.

Как рассказал эксперт, данный факт показывает, что тематика обсуждения европейской жизни в условиях санкций набирает обороты. Примечательным является то, что у обоих участников этого телевизионного скандала одинаковые политические убеждения касательно России и украинского конфликта. Однако это не спасло их от разногласий и публичного выяснения отношений.

"В любом случае это выглядит достаточно местечково, но европейская политика вообще достаточно местечковая. Для нас это даёт почву для выводов о том, что напряжение нарастает от санкционных проблем, вернувшихся бумерангом: оно только повышает градус, в том числе выливается в подобные забавные конфликты", — сказал Асафов.

В свою очередь депутат Государственной думы Олег Матвейчев в беседе с Лайфом назвал этот перформанс с огурцом в эфире польского телевидения заранее спланированной заготовкой.

"Понятно, что эта штука была подготовленная, потому что если человек с собой огурец приносит в студию, то, значит, он заранее уже планировал это, независимо от того, какие ему вопросы зададут, что там будет, он уже планировал использовать. То есть это явно домашняя заготовка", — убеждён депутат.