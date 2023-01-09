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9 января, 13:10

Подруга объяснила "послеродовым стрессом" попытку 23-летней матери из Коломны убить сына

Знакомая объяснила нападение многодетной матери из Коломны с ножом на семилетнего сына

Знакомая многодетной матери из Коломны, которая ударила семилетнего сына ножом в живот, утверждает, что женщина никогда не страдала алкоголизмом. О тяжёлой жизни приятельницы она рассказала телеканалу "360".

"Пока она жила в Ярославле, насколько я знаю, к алкоголю она очень негативно относилась. Чтобы вот так прямо алкоголем злоупотребляла, нет", — сказала знакомая.

До этого инцидента та не поднимала руку на детей, наоборот, заботилась, одевала, дарила подарки, говорит женщина. Мать мальчика сама выросла в детдоме. Сначала она жила в Ярославле, а затем переехала в Переславль. Но подруги продолжали периодически созваниваться.

По словам знакомой, из-за нехватки денег она отказалась от второго ребёнка и жила на пособия и помощь партнёра. Когда он ушёл, девушка устроилась вахтовиком в Москве, а ребёнка на время командировок "оставляла в интернате временного пребывания". Затем молодая мама встретила будущего мужа и переехала вместе с сыном к нему в Подмосковье, после чего у пары родились ещё двое детей.

Знакомая добавила, что лично мужчину не знает, но живёт семья достаточно благополучно. Новость о произошедшем повергла женщину в шок. По её словам, в этом виноват "скорее не алкоголь, а послеродовая депрессия".

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Напомним, что в Подмосковье задержали женщину, ударившую ножом собственного сына. Сейчас жизни семилетнего мальчика ничего не угрожает, он находится в медицинском учреждении. Дело заведено по статье "Покушение на убийство".

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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