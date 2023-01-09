Кассовые сборы фильма "Чебурашка" в России превысили три миллиарда рублей

Художественный фильм "Чебурашка" почти за десять дней собрал уже более трёх миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные системы ЕАИС. Согласно информации на 9 января, общие сборы составили 3 008 152 083 рубля.

Стоит напомнить, что Чебурашка — это герой книги известного детского писателя Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья". В этом фильме его создали при помощи живой съёмки CGI-графики и технологий захвата движений.