Основателя "Медиазоны" Петра Верзилова объявили в международный розыск
Петра Верзилова* — основателя издания "Медиазона"** — объявили в международный розыск. Об этом в ходе заседания Басманного суда по вопросу заочного ареста журналиста сообщил следователь.
Верзилов находился под подпиской о невыезде из-за сокрытия факта наличия у него двойного гражданства, однако нарушил эту меру пресечения. По словам представителя правоохранительных органов, сейчас он скрывается в Италии.
"В связи с этим Верзилов был объявлен в международный розыск", — цитирует следователя корреспондент ТАСС.
При этом, как уже писал Лайф, сегодня Басманный суд отказал заочно арестовывать Верзилова.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
** Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV