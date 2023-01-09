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9 января, 12:55

Основателя "Медиазоны" Петра Верзилова объявили в международный розыск

Петра Верзилова* — основателя издания "Медиазона"** — объявили в международный розыск. Об этом в ходе заседания Басманного суда по вопросу заочного ареста журналиста сообщил следователь.

Верзилов находился под подпиской о невыезде из-за сокрытия факта наличия у него двойного гражданства, однако нарушил эту меру пресечения. По словам представителя правоохранительных органов, сейчас он скрывается в Италии.

"В связи с этим Верзилов был объявлен в международный розыск", цитирует следователя корреспондент ТАСС.

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При этом, как уже писал Лайф, сегодня Басманный суд отказал заочно арестовывать Верзилова.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

** Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Максим Плетнёв

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