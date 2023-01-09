Основателя "Медиазоны" Петра Верзилова объявили в международный розыск

Петра Верзилова* — основателя издания "Медиазона"** — объявили в международный розыск. Об этом в ходе заседания Басманного суда по вопросу заочного ареста журналиста сообщил следователь.

Верзилов находился под подпиской о невыезде из-за сокрытия факта наличия у него двойного гражданства, однако нарушил эту меру пресечения. По словам представителя правоохранительных органов, сейчас он скрывается в Италии.

"В связи с этим Верзилов был объявлен в международный розыск", — цитирует следователя корреспондент ТАСС.

При этом, как уже писал Лайф, сегодня Басманный суд отказал заочно арестовывать Верзилова.