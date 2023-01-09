Суд в Москве отказал в заочном аресте основателя "Медиазоны" Верзилова

Суд в Москве отказал в заочном аресте основателя издания "Медиазона"*, участника группы Pussy Riot Петра Верзилова**, несмотря на просьбы СК. По версии следствия, он скрывал сведения об имеющемся у него гражданстве Канады, нарушил подписку о невыезде и покинул Россию в 2020 году.

"Басманным районным судом города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении издателя интернет-издания "Медиазона" Верзилова П.Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 330.2 УК РФ, сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ", — говорится в телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.

Ранее Лайф сообщал, что на основателя "Медиазоны" возбудили новое уголовное дело из-за распространения фейков о Российской армии. Верзилов также был объявлен в международный розыск.