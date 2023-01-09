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9 января, 12:00

Войска России уничтожили более 80 бойцов ВСУ в ходе наступления на Донецком направлении

Российские военные продолжают успешно наступать на Донецком направлении, нанося огневое поражение бойцам ВСУ по всему участку линии фронта. Об этом заявил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Наносится комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения", — отметил он.

На данном направлении за последние сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортёр и четыре автомобиля, добавил Конашенков.

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Как сообщалось, российская авиация и артиллерия уничтожили более 60 украинских силовиков на территории Харьковской области и в Донбассе, а также три боевые бронированные машины и три пикапа.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

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