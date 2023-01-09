Украинская армия стала "беднее" ещё на два польских "Краба"
Генерал-лейтенант Конашенков: Две артустановки Krab польского производства уничтожены в ДНР и Запорожской области
Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили две артустановки Krab польского производства на территории Запорожской области и в ДНР. Об этом проинформировал журналистов на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.
По его данным, противник также лишился двух украинских самоходных гаубиц "Акация", а также одной, ещё советской, гаубицы Д-30.
"На огневых позициях уничтожены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства", — сказал представитель военного ведомства.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении двух систем М777 под Херсоном и гаубицы Krab в ДНР.
ТАСС / AP / LIBKOS