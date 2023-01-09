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Опубликовано 9 января 2023, 11:53

Украинская армия стала "беднее" ещё на два польских "Краба"

Генерал-лейтенант Конашенков: Две артустановки Krab польского производства уничтожены в ДНР и Запорожской области

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили две артустановки Krab польского производства на территории Запорожской области и в ДНР. Об этом проинформировал журналистов на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

По его данным, противник также лишился двух украинских самоходных гаубиц "Акация", а также одной, ещё советской, гаубицы Д-30.

"На огневых позициях уничтожены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства", — сказал представитель военного ведомства.

Сколько на Украине польских САУ Krab и помогут ли они ВСУ
Сколько на Украине польских САУ Krab и помогут ли они ВСУ

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении двух систем М777 под Херсоном и гаубицы Krab в ДНР.

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ТАСС / AP / LIBKOS

Марина Калегина
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