Украинская армия стала "беднее" ещё на два польских "Краба"

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили две артустановки Krab польского производства на территории Запорожской области и в ДНР. Об этом проинформировал журналистов на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

По его данным, противник также лишился двух украинских самоходных гаубиц "Акация", а также одной, ещё советской, гаубицы Д-30.

"На огневых позициях уничтожены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства", — сказал представитель военного ведомства.