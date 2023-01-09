ВС России уничтожили две РЛС американской системы AN/TPQ-50 в ДНР

Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции уничтожили в ДНР две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районах населённых пунктов Верхнекаменское и Шевченко в Донецкой Народной Республике уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — сказал он.