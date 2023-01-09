Боец СВО нашёл истекающую кровью россиянку у подорванной петардой лавочки на Новый год

Во Владимирской области неизвестный в новогоднюю ночь подорвал петардой лавочку. Осколком от металлической скамейки ранило находившуюся рядом женщину.





Инцидент произошёл на площади возле ДК "Родина" в Коврове. 43-летняя Оксана после праздничного стола вышла прогуляться с мужем, около половины второго ночи во время запусков салютов неизвестный засунул в ржавый каркас лавочки петарду, которая разнесла часть скамейки. Один из осколков влетел Оксане в голень левой ноги.

На момент происшествия рядом находились молодые парни, которые сразу же начали оказывать женщине первую помощь. Один из героев — Николай К. — сразу же перетянул своим ремнём ногу пострадавшей выше колена. К слову, 2 января он отправился в зону проведения СВО.

Вторым храбрецом стал Владимир Б., он накинул сверху второй жгут, так как ремень его напарника порвался, а кровь никак не останавливалась. Он также помог донести пострадавшую на носилках до машины скорой помощи.