В СК объяснили, почему у Ан-26 "ИрАэро" в полёте открылась дверь

Срыв замков грузовой рампы стал причиной открытия в полёте грузового люка у самолёта Ан-26 авиакомпании "ИрАэро", сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК России. На данный момент проводится доследственная проверка.

"После взлёта из аэропорта Маган Республики Саха (Якутия) в результате срыва замков грузовой рампы с правой стороны произошло частичное её открытие, после чего были повреждены правое и центральное крепление рампы и часть багажа вылетела из самолёта", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Открытая рампа Ан-26 "ИрАэро". Фото © Telegram / Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и опросили членов экипажа. Проводятся мероприятия по установке всех причин и обстоятельств произошедшего. На борту находилось 25 пассажиров и 6 членов экипажа, пострадавших нет.