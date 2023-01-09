В СК объяснили, почему у Ан-26 "ИрАэро" в полёте открылась дверь
СК: Срыв замков грузовой рампы стал причиной разгерметизации салона Ан-26 "ИрАэро"
Самолёт Ан-26 авиакомпании "ИрАэро". Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России
Срыв замков грузовой рампы стал причиной открытия в полёте грузового люка у самолёта Ан-26 авиакомпании "ИрАэро", сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК России. На данный момент проводится доследственная проверка.
"После взлёта из аэропорта Маган Республики Саха (Якутия) в результате срыва замков грузовой рампы с правой стороны произошло частичное её открытие, после чего были повреждены правое и центральное крепление рампы и часть багажа вылетела из самолёта", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Открытая рампа Ан-26 "ИрАэро". Фото © Telegram / Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и опросили членов экипажа. Проводятся мероприятия по установке всех причин и обстоятельств произошедшего. На борту находилось 25 пассажиров и 6 членов экипажа, пострадавших нет.
Напомним, сегодня у самолёта Ан-26 авиакомпании "ИрАэро" во время полёта на высоте нескольких километров открылся грузовой люк. На снятых пассажирами кадрах видно, что образовавшееся отверстие вело прямо в салон.