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9 января, 12:23

В СК объяснили, почему у Ан-26 "ИрАэро" в полёте открылась дверь

СК: Срыв замков грузовой рампы стал причиной разгерметизации салона Ан-26 "ИрАэро"

<p>Самолёт Ан-26 авиакомпании "ИрАэро". Обложка © <a href="https://t.me/vm_sut/2033" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России</p>

Самолёт Ан-26 авиакомпании "ИрАэро". Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России

Срыв замков грузовой рампы стал причиной открытия в полёте грузового люка у самолёта Ан-26 авиакомпании "ИрАэро", сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК России. На данный момент проводится доследственная проверка.

"После взлёта из аэропорта Маган Республики Саха (Якутия) в результате срыва замков грузовой рампы с правой стороны произошло частичное её открытие, после чего были повреждены правое и центральное крепление рампы и часть багажа вылетела из самолёта", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Открытая рампа Ан-26 "ИрАэро". Фото © Telegram / Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России

Открытая рампа Ан-26 "ИрАэро". Фото © Telegram / Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и опросили членов экипажа. Проводятся мероприятия по установке всех причин и обстоятельств произошедшего. На борту находилось 25 пассажиров и 6 членов экипажа, пострадавших нет.

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Напомним, сегодня у самолёта Ан-26 авиакомпании "ИрАэро" во время полёта на высоте нескольких километров открылся грузовой люк. На снятых пассажирами кадрах видно, что образовавшееся отверстие вело прямо в салон.

Матвей Шандрыголов

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