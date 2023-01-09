"Да, я хайпую": Попавшая в выпуск Comedy Club феминистка подаст в суд на Павла Волю

Попавшая в выпуск Comedy Club девушка из Казахстана, которую Павел Воля назвал "долбанько", заявила, что готовит на комика иск в суд. По словам 25-летней Балаусы Толеген, юристы уже подтвердили неправомерность использования телевизионщиками её фото.

"Было очень много вопросов по поводу того, действительно ли нарушены мои права: всё-таки фотография находится в открытом доступе. В итоге оказалось, что подать в суд можно. С юристом я уже созвонилась и встретилась. Пока не могу об этом много распространяться, но в целом да, процесс запущен", — рассказала она изданию StarHit.

Девушка уже заручилась поддержкой друзей и неравнодушных пользователей Интернета, распространивших её сообщения с множеством упоминаний аккаунтов Павла Воли и Comedy Club. Тем не менее все они остались без ответа, а на саму героиню свалилось немало хейта.

"Есть очень много людей, которые говорят, что я хайпую на пустом месте. Да, я хайпую и ничего плохого в этом не вижу. Только так можно донести до общественности, которая испытывает смешанные чувства, что происходящее — не окей", — добавила Толеген.

Она призналась, что вся ситуация отнимает у неё много энергии и эмоциональных ресурсов, однако ей не привыкать к этому из-за феминистской позиции. Теперь девушка хочет довести историю до логического завершения и добиться справедливости.

"Устала, вроде объяснила подробно, но люди бесконечно поднимают эту тему в комментариях. Я уже не могу фильтровать хейт, но надо довести дело до какого-то логического завершения... Что я конкретно хочу? Во-первых, элементарно извинений. А дальше пока не знаю. Будем разговаривать. Возможно, и моральную компенсацию", — рассказала она.