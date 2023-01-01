Неудачный фейерверк влетел на балконы в Новосибирске и привёл к пожару
Четыре балкона загорелись в Новосибирске из-за неправильно установленного салюта
Празднование Нового года в Плющихинском жилмассиве Новосибирска закончилось пожаром. Четыре балкона дома № 19/1 на улице Татьяны Снежиной загорелись из-за неправильно установленного салюта. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Местные жители опубликовали видео, на котором запечатлено, как заряды летят прямо в окна.
Неудачный фейерверк влетел на балконы в Новосибирске и привёл к пожару. Видео © VK / АСТ-54
Сначала вспыхнули балконы на шестом этаже, а затем и на десятом. На место ЧП 1 января примерно в 00:12 приехали четыре пожарных расчёта и скорая помощь. При этом прибывшие сотрудники МЧС не сразу смогли приблизиться к очагу возгорания из-за припаркованных машин.
Как уточняет НГС, инцидент произошёл из-за того, что мужчина с ребёнком неправильно поставили салют. При выстрелах он начал заваливаться на бок и стрелять в балконы. Сам виновник, увидев последствия, убежал.
Пострадавших и погибших в результате пожара, к счастью, нет. Однако из-за него были повреждены личные вещи. Самостоятельно эвакуировалось из подъезда 48 человек, в их числе шесть детей.
Ранее Лайф рассказывал о другом пожаре. Утром 1 января в центре Москвы загорелся трёхэтажный ресторан "Тарас Бульба". В деревянном здании на Садовом кольце обрушились перекрытия. Жильцов дома у ресторана эвакуировали. Пожар локализовали на площади 200 квадратных метров.
VK / АСТ-54