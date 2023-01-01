Празднование Нового года в Плющихинском жилмассиве Новосибирска закончилось пожаром. Четыре балкона дома № 19/1 на улице Татьяны Снежиной загорелись из-за неправильно установленного салюта. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Местные жители опубликовали видео, на котором запечатлено, как заряды летят прямо в окна.

Неудачный фейерверк влетел на балконы в Новосибирске и привёл к пожару. Видео © VK / АСТ-54

Сначала вспыхнули балконы на шестом этаже, а затем и на десятом. На место ЧП 1 января примерно в 00:12 приехали четыре пожарных расчёта и скорая помощь. При этом прибывшие сотрудники МЧС не сразу смогли приблизиться к очагу возгорания из-за припаркованных машин.

Как уточняет НГС, инцидент произошёл из-за того, что мужчина с ребёнком неправильно поставили салют. При выстрелах он начал заваливаться на бок и стрелять в балконы. Сам виновник, увидев последствия, убежал.