В центре Москвы загорелся ресторан "Тарас Бульба"
В ресторане "Тарас Бульба" в центре Москвы начался пожар с обрушением конструкций
Пожар в ресторане "Тарас Бульба" в центре Москвы. Обложка © LIFE
В центре Москвы загорелся трёхэтажный ресторан "Тарас Бульба". По данным источника Лайфа, в деревянном здании на Садовом кольце обрушились перекрытия.
В ресторане "Тарас Бульба" в центре Москвы начался пожар с обрушением конструкций. Видео © LIFE
Заведение находится по адресу 1-й Волконский переулок, дом 15. В настоящее время площадь возгорания достигла почти двухсот квадратных метров. Как узнал Лайф, в здании обрушились конструкции между первым и вторым этажом. Также известно, что спасатели вынесли из ресторана восемь газовых баллонов. На данный момент о причинах пожара и пострадавших не сообщается.
Ранее в станице Тбилисской Краснодарского края загорелся местный торговый центр. Прибывшие на место специалисты выяснили, что возгорание произошло на втором этаже, где располагался магазин одежды. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров.