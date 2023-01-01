SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 января, 07:53
6878

В центре Москвы загорелся ресторан "Тарас Бульба"

В ресторане "Тарас Бульба" в центре Москвы начался пожар с обрушением конструкций

<p>Пожар в ресторане "Тарас Бульба" в центре Москвы. Обложка © LIFE</p>

Пожар в ресторане "Тарас Бульба" в центре Москвы. Обложка © LIFE

В центре Москвы загорелся трёхэтажный ресторан "Тарас Бульба". По данным источника Лайфа, в деревянном здании на Садовом кольце обрушились перекрытия.

В ресторане "Тарас Бульба" в центре Москвы начался пожар с обрушением конструкций. Видео © LIFE

Заведение находится по адресу 1-й Волконский переулок, дом 15. В настоящее время площадь возгорания достигла почти двухсот квадратных метров. Как узнал Лайф, в здании обрушились конструкции между первым и вторым этажом. Также известно, что спасатели вынесли из ресторана восемь газовых баллонов. На данный момент о причинах пожара и пострадавших не сообщается.

Пожар произошёл на нефтяном танкере "Арктика" в Кронштадте

Пожар произошёл на нефтяном танкере "Арктика" в Кронштадте

Ранее в станице Тбилисской Краснодарского края загорелся местный торговый центр. Прибывшие на место специалисты выяснили, что возгорание произошло на втором этаже, где располагался магазин одежды. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров.

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров