В центре Москвы загорелся ресторан "Тарас Бульба"

Заведение находится по адресу 1-й Волконский переулок, дом 15. В настоящее время площадь возгорания достигла почти двухсот квадратных метров. Как узнал Лайф, в здании обрушились конструкции между первым и вторым этажом. Также известно, что спасатели вынесли из ресторана восемь газовых баллонов. На данный момент о причинах пожара и пострадавших не сообщается.