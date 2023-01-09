Россиянка чуть не осталась без пальцев после "ноготочков на дому"

Практически для каждой женщины смена мастера по маникюру — довольно проблематичный вопрос, ведь найти подходящего весьма непросто. Больше всего не повезло в этом случае жительнице Самары, которая едва не лишилась пальцев на руках после похода к специалисту на дому.

Как узнала ГТРК "Самара", жительница областного центра искала нового мастера по маникюру и на первое место в списке требований, как и многие, ставила стерильность инструментов. В социальных сетях она нашла профиль девушки-специалиста, фото работ которой выглядели весьма убедительно. Она записалась на процедуру, однако дальше произошло то, чего клиентка никак не ожидала.

Когда девушка пришла в квартиру на процедуру, выяснилось, что у мастера прорвало трубу и компанию им в "бьюти-делах" составит сантехник ЖЭКа. Примечательно, что данный факт ничуть не смущал "специалистку" и она приступила творить красоту на руках клиентки.

После того как мастер успешно сняла старое покрытие, она приступила к обработке кутикулы. В этот момент её начал дёргать сантехник, который всё это время ковырялся в ванной. По словам клиентки, маникюрша отвлекалась каждые 15 минут и в итоге её пальцы стали сильно кровоточить, так как хозяйка квартиры бегала туда-сюда и делала резкие движения ножницами.

Мастер попыталась остановить кровь из пальцев саратовчанки, но безуспешно. Однако покрытие она всё-таки нанесла, после чего пальцы девушки стали опухать на глазах. Дома у россиянки поднялась высокая температура, область работы маникюрши покраснела и начала нарывать, после чего девушка отправилась на скорой в больницу.

Врачи сообщили саратовчанке, что причиной её жуткой боли стал околоногтевой панариций — острое гнойное воспаление тканей пальцев рук. Сейчас девушка проходит лечение, но если бы она не обратилась в больницу, ситуация привела бы к необратимым последствиям.