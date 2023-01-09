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9 января, 12:57

Медикам дефицитных специальностей начнут доплачивать к зарплате до 18,5 тысячи в месяц

Кабмин утвердил ежемесячные выплаты для медиков дефицитных специальностей

Российские медики с дефицитными специальностями начнут получать ежемесячные социальные выплаты размером от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей на человека. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

"Размер такой доплаты к заработной плате составит от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в месяц — в зависимости от специальности сотрудника. В целом её получат около 1 миллиона 100 тысяч человек по всей стране, включая и недавно присоединившиеся территории", уточнил он.

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Ранее сообщалось, что с 1 января работники целого ряда сфер экономики начнут получать больше. Кроме того, ожидаются и индексации зарплат в течение года. В частности, это затронет сотрудников государственных научных учреждений.

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LIFE / Динар Шакиров

Татьяна Миссуми

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