Медикам дефицитных специальностей начнут доплачивать к зарплате до 18,5 тысячи в месяц

Российские медики с дефицитными специальностями начнут получать ежемесячные социальные выплаты размером от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей на человека. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

"Размер такой доплаты к заработной плате составит от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в месяц — в зависимости от специальности сотрудника. В целом её получат около 1 миллиона 100 тысяч человек по всей стране, включая и недавно присоединившиеся территории", — уточнил он.