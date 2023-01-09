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9 января, 13:05

Ан-2 с 10 пассажирами упал в Ненецком автономном округе, погибло два человека

Самолёт Ан-2 с пассажирами на борту рухнул в Ненецком автономном округе, предварительно, погибло два человека. Об этом Лайфу сообщили в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, самолёт следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар и совершил жёсткую посадку в 10 километрах от посёлка Каратайка. На борту находилось два члена экипажа и 10 пассажиров. По предварительным данным, двое из них погибли. Источник Лайфа уточняет, что жертвами стали пилот и пассажирка. Ещё пять человек пострадали.

К месту происшествия следуют спасатели на снегоходах и вертолёте.

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Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Александра Вишнякова

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