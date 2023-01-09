Ан-2 с 10 пассажирами упал в Ненецком автономном округе, погибло два человека
Самолёт Ан-2 с пассажирами на борту рухнул в Ненецком автономном округе, предварительно, погибло два человека. Об этом Лайфу сообщили в региональном главке МЧС.
По данным ведомства, самолёт следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар и совершил жёсткую посадку в 10 километрах от посёлка Каратайка. На борту находилось два члена экипажа и 10 пассажиров. По предварительным данным, двое из них погибли. Источник Лайфа уточняет, что жертвами стали пилот и пассажирка. Ещё пять человек пострадали.
К месту происшествия следуют спасатели на снегоходах и вертолёте.
Сегодня в России произошло ещё одно ЧП с самолётом, но с более благополучным финалом. У Ан-26 авиакомпании "ИрАэро" во время полёта на высоте нескольких километров открылся грузовой люк. Замёрзшие, но невредимые пассажиры сняли видео из салона.
ТАСС / Владимир Смирнов