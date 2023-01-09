Никита Михалков остаётся в реанимации
Кинорежиссёр Никита Михалков, госпитализированный с гриппом в одну из больниц Москвы, продолжает оставаться в реанимации. Об этом сообщил РИА "Новости" представитель медучреждения.
"Пациент находится в отделении реанимации", — коротко рассказал собеседник агентства, комментируя состояние режиссёра.
Напомним, 5 января в Москве был госпитализирован 77-летний актёр и режиссёр Никита Михалков. Его состояние оценивалось как тяжёлое, предварительным диагнозом назывался грипп, также стало известно о проблемах с кишечником. Режиссёра положили в реанимацию.
Новости
Патриарх Кирилл рассказал школьникам о стремлении русского народа творить добро
сегодня в 13:16
Эксперт — о перформансе с огурцом на польском ТВ: Показывает всю местечковость политики ЕС
сегодня в 13:12
Подруга объяснила "послеродовым стрессом" попытку 23-летней матери из Коломны убить сына
сегодня в 13:10
ТАСС / Сергей Фадеичев