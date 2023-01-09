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9 января, 13:18
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Никита Михалков остаётся в реанимации

Кинорежиссёр Никита Михалков, госпитализированный с гриппом в одну из больниц Москвы, продолжает оставаться в реанимации. Об этом сообщил РИА "Новости" представитель медучреждения.

"Пациент находится в отделении реанимации", — коротко рассказал собеседник агентства, комментируя состояние режиссёра.

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Напомним, 5 января в Москве был госпитализирован 77-летний актёр и режиссёр Никита Михалков. Его состояние оценивалось как тяжёлое, предварительным диагнозом назывался грипп, также стало известно о проблемах с кишечником. Режиссёра положили в реанимацию.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми

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