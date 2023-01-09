В России продлили и расширили программу госгарантий бесплатной медпомощи

Правительство России продлило и расширило программу госгарантий бесплатной медицинской помощи. Как рассказал на оперативном совещании премьер-министр РФ Михаил Мишустин, срок её действия увеличен до 2025 года.

"Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Она предусматривает в том числе оказание высокотехнологичной и специализированной помощи. Увеличиваем число доступных людям видов услуг, расширяем возможности медицинской реабилитации", — сообщил Мишустин.

Говоря о реабилитации пациентов, Мишустин подчеркнул, что теперь её будут проводить на дому с предоставлением гражданам всех необходимых для этого медицинских изделий. Более того, в новую программу вошли новые направления, которые раньше предусмотрены не были. В частности, раннее выявление сахарного диабета и его лечение, а также профилактика и лечение больных гепатитом С.