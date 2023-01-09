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9 января, 13:21

В России продлили и расширили программу госгарантий бесплатной медпомощи

Мишустин: Правительство продлило программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года

Правительство России продлило и расширило программу госгарантий бесплатной медицинской помощи. Как рассказал на оперативном совещании премьер-министр РФ Михаил Мишустин, срок её действия увеличен до 2025 года.

"Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Она предусматривает в том числе оказание высокотехнологичной и специализированной помощи. Увеличиваем число доступных людям видов услуг, расширяем возможности медицинской реабилитации", — сообщил Мишустин.

Говоря о реабилитации пациентов, Мишустин подчеркнул, что теперь её будут проводить на дому с предоставлением гражданам всех необходимых для этого медицинских изделий. Более того, в новую программу вошли новые направления, которые раньше предусмотрены не были. В частности, раннее выявление сахарного диабета и его лечение, а также профилактика и лечение больных гепатитом С.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2023 года сформировать критерии, по которым инвалиды признаются нуждающимися в постоянном уходе. Кроме того, глава государства поручил до 15 ноября 2023 года создать в ДНР центр комплексной реабилитации инвалидов, в число которых войдут и ветераны боевых действий.

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Shutterstock

Оксана Попова

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