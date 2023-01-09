ООН уличили в двойной игре из-за роспуска миссии по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
Политолог Бобров объяснил роспуск миссии ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
СИЗО в Еленовке после удара ВСУ. Фото © LIFE
Роспуск миссии ООН по расследованию обстрела СИЗО с украинскими пленными в Еленовке в очередной раз подтверждает актуальность кризиса доверия к международным институтам. Такое заявление в беседе с Лайфом сделал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Константин Бобров.
"Вашингтон давно превратил ряд международных институтов, в том числе ООН, в инструмент по поддержанию своего влияния. Миссия была распущена, так как в Вашингтоне в деле международных расследований придерживаются известного афоризма: "Главное в результате следственных действий — не выйти на самих себя", — объяснил Бобров.
По оценке эксперта, для американских протеже в ООН нет никакого профита в проведении расследования, которое сделало бы достоянием мировой общественности тот факт, что СИЗО было обстреляно из HIMARS. Именно поэтому миссия и была распущена под якобы благовидным предлогом — "из-за отсутствия гарантий безопасности", говорит собеседник Лайфа.
"Это далеко не первое подтверждение кризиса доверия к международным институтам. Так, например, можно вспомнить и невнятные результаты работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, в которых подтвердилось наличие повреждений станции. Однако умалчивалось о том, что повреждения нанесены силами, подконтрольными Киеву, причём практически на глазах специалистов миссии", — напомнил политолог.
Собеседник Лайфа подчеркнул, что сегодня "Вашингтон установил контроль за ООН и рядом международных институтов и интерпретирует международное право так, как это будет наиболее выгодно с точки зрения политической целесообразности для самих Штатов".
При этом США использовали ООН в своих интересах задолго до украинского кризиса. Так, например, никак нельзя сравнить "антироссийские" резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по спецоперации на Украине с аналогичными резолюциями по вторжению США в Ирак, так как их попросту нет, заключил Бобров.
Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш принял решение расформировать миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР. Удар по изолятору с украинскими пленными был нанесён ночью 29 июля прошлого года из HIMARS. В результате погибли 50 человек и 73 были ранены. МО РФ опубликовало списки жертв и пострадавших. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли СИЗО для того, чтобы не дать украинским военным раскрыть правду.