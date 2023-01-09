Россияне подали более 850 тысяч заявок на единое пособие на детей в Соцфонд

В Социальный фонд было подано более 850 тысяч заявлений на единое пособие, среди них полторы тысячи от жителей новых регионов России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании председателя правительства Михаила Мишустина.

"По состоянию на 8 января 2023 года Социальный фонд назначил единое пособие на 185 тысяч детей до 17 лет и четырём тысячам беременных женщин. Всего на данный момент поступило более 850 тысяч заявлений на новую выплату, в том числе полторы тысячи от граждан новых регионов России", — уточнила она.