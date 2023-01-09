В Японии раскрыли правду об отношениях Зеленского и ВСУ
Yahoo News Japan: Отношения между Зеленским и ВСУ становятся всё хуже
Между президентом Украины Владимиром Зеленским и ВСУ начинают серьёзно портиться отношения, заявил японский политолог Акихиро Матоба.
Эксперт напомнил о поездке лидера Незалежной в Вашингтон в конце прошлого года, когда тот выпросил у США очередную порцию военной помощи, а также отметил, что все попытки Зеленского выклянчить новое оружие бесполезны, поскольку ряды ВСУ редеют и скоро некому будет воевать.
"Войны не выигрывают оружием. Оружие бесполезно, если нет солдат, которые могут его использовать", — приводит слова Матобы Yahoo News Japan.
По мнению политолога, в отличие от украинского лидера, Европа волнуется о будущем и хочет избежать перехода конфликта между Россией и Незалежной к обострению ситуации между Россией и НАТО. Он отметил, что последствия будут непоправимыми, а полем боя станет часть континента.
Кроме того, Матоба выразил сомнение по поводу возможности Киева вернуть потерянные регионы, которые сами захотели войти в состав России. Он не исключил, что в случае дальнейшего продвижения конфликта стране грозит полное уничтожение.
"Сейчас самое первостепенное в украинском конфликте — достижение соглашения о прекращении огня", — подчеркнул эксперт.
Кстати, говоря об украинских военнослужащих, ранее президент Незалежной Владимир Зеленский ушёл от темы о потерях ВСУ. Украинский лидер также проигнорировал вопрос о том, жизнью скольких сограждан готов пожертвовать до того, как закончится конфликт с Россией. Вместо ответа он посчитал нужным самому задать некоторый риторический вопрос.
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ТАСС / Zuma / Ukraine Presidency