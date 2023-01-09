В Японии раскрыли правду об отношениях Зеленского и ВСУ

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и ВСУ начинают серьёзно портиться отношения, заявил японский политолог Акихиро Матоба.

Эксперт напомнил о поездке лидера Незалежной в Вашингтон в конце прошлого года, когда тот выпросил у США очередную порцию военной помощи, а также отметил, что все попытки Зеленского выклянчить новое оружие бесполезны, поскольку ряды ВСУ редеют и скоро некому будет воевать.

"Войны не выигрывают оружием. Оружие бесполезно, если нет солдат, которые могут его использовать", — приводит слова Матобы Yahoo News Japan.

По мнению политолога, в отличие от украинского лидера, Европа волнуется о будущем и хочет избежать перехода конфликта между Россией и Незалежной к обострению ситуации между Россией и НАТО. Он отметил, что последствия будут непоправимыми, а полем боя станет часть континента.

Кроме того, Матоба выразил сомнение по поводу возможности Киева вернуть потерянные регионы, которые сами захотели войти в состав России. Он не исключил, что в случае дальнейшего продвижения конфликта стране грозит полное уничтожение.

"Сейчас самое первостепенное в украинском конфликте — достижение соглашения о прекращении огня", — подчеркнул эксперт.