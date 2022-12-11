Предсказания, которые сбываются: Когда закончится конфликт на Украине Что говорят пророки об окончании украинского конфликта и когда в этот мир придёт покой? 10 декабря, 23:40 Фото © Shutterstock

Ещё немного — и всё закончится! — предрекают американские политики и военные в отставке. "Зимой на месте Украины возникнет демилитаризованная зона", — уверен американский журналист Марк Уитни. "США просто избавятся от Зеленского, которого всё труднее контролировать", — заявляет аналитик Джошуа Гумински. Он уверен: "Украина сама будет решать, когда и как завершить конфликт". Но судьбы мира часто вершат не люди, а высшие силы, и всё может быть совсем не так, как надеются на Западе.

Предсказание кировоградского иерея

Иерей Николай Трубин. Фото © interesnoe.me / "Жизнеописание иерея Николая Трубина", издание одиннадцатое, стр. 80–81

Кировоградский священник иерей Николай Трубин скончался в 1997 году и при жизни оставил множество предсказаний о грядущем Украины. Он предрекал государству серьёзный энергетический кризис. "Машины будут стоять, засиженные птицами, — говорил он. — А люди будут бросать квартиры в многоэтажках и искать прибежище в частных домах". Произойдёт это из-за отсутствия в квартирах тепла и света. Но все, кто останется в Елисаветграде (ныне город Кропивницкий), выживут. Ни война, ни голод не затронут город.

Священник уже тогда предсказывал церковный раскол, который сотрясёт Украину, и пророчествовал, что хоть на один день, хотя бы на пять минут, но вся Украина станет католической. Видимо, до этого момента окончания конфликта ждать не приходится. Во времена раскола православным нельзя будет ходить в храмы, кроме тех, кто сохранит чистоту веры. Трубин рекомендовал "держаться Покровского храма", в котором будет "тлеть искра православия".

Из-за отступления от веры украинцы пострадают в конфликте больше всех. Трубин предсказывал, что вскоре после того, как Украина отречётся от истинного православия, случится прорыв Днепровской дамбы и по Киеву "будут плавать корабли". Его предсказание совпадает с пророчеством киевской старицы Алипии, которая всем наказывала: "Едешь по Крещатику — молись, так как придёт день, он провалится и зальёт его водой". По мнению учёных, Киевская дамба на Днепре действительно самое опасное место в стране. И дело даже не в огромном вале воды, который захлестнёт город, а в тоннах радиоактивного ила, который содержится в донных отложениях Киевского водохранилища.

Пророчество святого Лаврентия

Лаврентий Черниговский. Фото © Wikipedia

Русский святой Лаврентий Черниговский, переживший революцию и две войны и скончавшийся в 1950 году, предсказывал, что если "Украина отделится от России, то будет ей худо". Он считал, что вся страна будет наказана "за то, что разделила Святую Русь", указывал, что все "слабые люди" пойдут за Сатаной, а Россия в это время будет каяться за революцию и крепнуть в вере. Лаврентий предрекал, что конфликт продлится три с половиной года и будет страшным: "Где пройдёт, там людей не останется".

Накануне войны Господь пошлёт на Землю эпидемию, чтобы те, кто не может вынести ужасы войны, скончались и не впадали бы в отчаяние при виде грозных и страшных событий. Очевидно, святой говорил об эпидемии ковида. Преподобный Лаврентий считал, что Россия объединит усилия с Белоруссией, но путь Украины от государства до глухой окраины будет тяжёлым, иначе как воспринимать слова святого, что самостоятельного государства после конфликта не останется.

Что говорил старец Иона

Старец Иона Одесский. Фото © gb12-barnaul.ru

Старец Иона Одесский пророчествовал, что через два года после его смерти на Украине начнутся страшные потрясения. Он предсказал, что конфликт на Украине продлится как минимум два с половиной года. Старец указывал, что за это время пройдут три православные Пасхи. "Первая будет кровавой, — говорил схиархимандрит. — Вторая — голодной и только третья — победной". Скончался духовник мужского Успенского монастыря в 2012 году. Через два года на Украине начались волнения.

Однако это ещё не всё. Летом 2022 года он стал являться во сне своим последователям и просить, чтобы православные молились иконе Богородицы Победительной. Он предупреждал, что судьба России решится на востоке с помощью Китая. Если руководство этой страны решит всерьёз бороться с США, то конфликт России и Украины быстро закончится. Своих близких друзей старец утешал тем, что Господь уже стёр с лица Земли некоторые страны, просто они ещё об этом не узнали. Среди них: США, Польша и некоторые страны Европы.

Слепой Николай

Николай Тарасенко. Фото © ostro.org

Можно отмахнуться от предсказаний православных святых, однако в ДНР и ЛНР люди действительно верят в их пророчества. Например, под Луганском у деревни Каменки на самом высоком холме Донецкого кряжа вот уже 30 лет строится православный храм. Его строитель Николай Тарасенко делает это собственными руками. Год назад он потерял зрение, но, по заверениям людей, знающих его близко, обрёл дар прозорливости. И в ответ на вопрос, когда же будет достроен и освящён храм, уверенно говорит, что через два года, когда будет победа, — на Пасху 2024 года. Любопытная деталь: храм ВСУ бомбили много раз. На него сбросили больше 70 бомб, но ни одна из них в здание не попала.

Предсказания греческого монаха

Греческий иеромонах Элпидий. Фото © YouTube / Ουράνια Νοσταλγία

А вот греческий иеромонах Элпидий с острова Родос в своих лекциях предсказал, что конфликт с Украиной пойдёт на расширение и благодаря НАТО в неё будут втянуты Скандинавия, Прибалтика и другие страны Европы. Но НАТО ожидает поражение, Скандинавия и центр Европы будут стёрты с лица земли. Уцелеют лишь те, "кто притворится мёртвым в схватке с русским медведем". Восток тоже ждут испытания, причём длительные, изматывающие.

Монах говорил уже не о трёх Пасхах, а о четырёх: первая Пасха — Пасха неверия — уже прошла. Вторая — Пасха огня и крови — тоже прошла. Приближается третья Пасха — Пасха голода. Четвёртую Пасху верующие будут праздновать победителями, "идя по сожжённой и растерзанной земле".

Пророчество Ванги

Ванга. Фото © Public Domain

Болгарская предсказательница Ванга предвидела в первой половине XXI века "в год пяти двоек" "проблемы" у России с Украиной. Сначала, по её словам, на Украине начнут быстро сменяться власти, а затем страна "дойдёт до ручки", и доведёт её молодой правитель: "Красивый, говорливый — всем понравится. Все будут хлопать, а он доведёт страну до нищеты".

По Ванге, Украина после конфликта войдёт в состав России. Точных дат болгарка не называла. "Когда придёт восьмой", — так она ответила на вопрос о конце военных действий. Этот "восьмой" якобы и подпишет окончательный мир. Видимо, речь идёт о восьмом президентском сроке в России. Два срока правил Ельцин, два — Путин, один — Медведев, и ещё два — Путин. Очевидно, что конфликт, по Ванге, продлится минимум до 2024 года.

При этом предсказательница предрекла возникновение особого "Славянского союза", в который будут вовлечены Россия, Белоруссия и Болгария. О судьбе России предсказательница ответила коротко: страна будет процветать под покровом Богородицы.

Астрологические прогнозы

Российские астрологи предсказывают улучшение ситуации уже в следующем году. Например, Светлана Драган считает, что в 2023 году вошедшие в состав России регионы вздохнут с облегчением. Их наконец-то перестанут бомбить, и Россия начнёт активно восстанавливать инфраструктуру. Астролог указывает, что на Украине в следующем году возможна внеочередная смена власти — Зеленский лишится поста президента, а новый правитель страны будет настроен не так воинственно и постарается заключить с Россией перемирие. Однако до истинного мира будет ещё далеко: военные конфликты будут вспыхивать по всей Украине. Окончательно мир наступит только через несколько лет.

Астролог Светлана Драган. Фото © VK / Светлана Драган

Драган вторит известный астролог Павел Глоба. Он тоже считает, что восток Украины в следующем году вздохнёт с облегчением — жизнь людей изменится в лучшую сторону. В следующем году накал военных действий стихнет, а конфликт будет постепенно заморожен. Но конфликт прекратится полностью только тогда, когда к власти на Украине придёт вменяемый человек.

Любопытно, что никто из предсказателей не говорит о разделе Украины, о нём до последнего времени говорили российские аналитики. Впрочем, в последнее время они умолкли, хотя вхождение на территорию Украины польских наёмников говорит о том, что подобный сценарий вполне может случиться. Но пока неясно, приблизит это конец конфликта или нет.

Авторы Майя Новик