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9 января, 13:48

Лайф узнал возможную причину крушения пассажирского самолёта Ан-2 в НАО

Названа предварительная причина крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе

Стала известна предварительная причина жёсткой посадки самолёта Ан-2, который рухнул в Ненецком автономном округе. Как Лайфу сообщил источник в экстренных службах, авария могла произойти из-за плохих метеорологических условий.

Согласно его данным, после посадки также произошло возгорание двигателя, однако огонь удалось потушить самостоятельно. Самолёт принадлежит местной авиакомпании "Авианао".

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Как уже писал Лайф, самолёт с двумя членами экипажа и десятью пассажирами на борту направлялся по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Он рухнул в десяти километрах от посёлка Каратайка. По предварительным данным, два человека погибло, ещё пятеро получили ранения. К месту ЧП следуют спасатели на снегоходах и вертолёте.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Николь Вербер

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