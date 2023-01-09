Лайф узнал возможную причину крушения пассажирского самолёта Ан-2 в НАО

Как уже писал Лайф, самолёт с двумя членами экипажа и десятью пассажирами на борту направлялся по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Он рухнул в десяти километрах от посёлка Каратайка. По предварительным данным, два человека погибло, ещё пятеро получили ранения. К месту ЧП следуют спасатели на снегоходах и вертолёте.