Лайф узнал возможную причину крушения пассажирского самолёта Ан-2 в НАО
Названа предварительная причина крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе
Стала известна предварительная причина жёсткой посадки самолёта Ан-2, который рухнул в Ненецком автономном округе. Как Лайфу сообщил источник в экстренных службах, авария могла произойти из-за плохих метеорологических условий.
Согласно его данным, после посадки также произошло возгорание двигателя, однако огонь удалось потушить самостоятельно. Самолёт принадлежит местной авиакомпании "Авианао".
Как уже писал Лайф, самолёт с двумя членами экипажа и десятью пассажирами на борту направлялся по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Он рухнул в десяти километрах от посёлка Каратайка. По предварительным данным, два человека погибло, ещё пятеро получили ранения. К месту ЧП следуют спасатели на снегоходах и вертолёте.
ТАСС / Эрик Романенко