Незнакомка на иномарке Артура Смольянинова собрала 22 штрафа за нарушение ПДД

Актёр Артур Смольянинов, заявивший о готовности сражаться за Украину и пожелавший превращения России в "радиоактивный пепел", задолжал 39 тысяч рублей за нарушение ПДД. Об этом пишет RT, ссылаясь на базы данных российских ФССП и ГИБДД.

На счету Смольянинова с середины 2019 года числится 22 неоплаченных штрафа. 13 из них датированы октябрём и ноябрём 2022 года, когда актёр уже должен был находиться за границей. Судя по всему, артист не спешил с оплатой, задолженность висела месяцами, затем передавалась приставам. Основные нарушения: пересечение сплошной, несоблюдение разметки, превышение скорости.

В документах на взыскание фигурирует один и тот же автомобиль Смольянинова — Mazda CX-5 серебристого цвета. RT удалось получить фотографии, фиксирующие нарушения с камер наблюдения. На снимках за рулём машины сидит женщина. Кем именно является незнакомка, канал не уточняет.