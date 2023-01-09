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9 января, 15:42

Незнакомка на иномарке Артура Смольянинова собрала 22 штрафа за нарушение ПДД

Актёр Смольянинов не уплатил автомобильные штрафы на сумму 39 тысяч рублей

Актёр Артур Смольянинов, заявивший о готовности сражаться за Украину и пожелавший превращения России в "радиоактивный пепел", задолжал 39 тысяч рублей за нарушение ПДД. Об этом пишет RT, ссылаясь на базы данных российских ФССП и ГИБДД.

На счету Смольянинова с середины 2019 года числится 22 неоплаченных штрафа. 13 из них датированы октябрём и ноябрём 2022 года, когда актёр уже должен был находиться за границей. Судя по всему, артист не спешил с оплатой, задолженность висела месяцами, затем передавалась приставам. Основные нарушения: пересечение сплошной, несоблюдение разметки, превышение скорости.

В документах на взыскание фигурирует один и тот же автомобиль Смольянинова — Mazda CX-5 серебристого цвета. RT удалось получить фотографии, фиксирующие нарушения с камер наблюдения. На снимках за рулём машины сидит женщина. Кем именно является незнакомка, канал не уточняет.

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Напомним, уехавший из России актёр Артур Смольянинов заявил, что готов сражаться за Украину и ему наплевать, если от РФ останется "одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел". Он даже согласился стрелять в поддержавшего СВО актёра Сослана Фидарова. В отношении Смольянинова глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не думают о словах артиста "ничего хорошего".

Обложка ©

ТАСС / Александра Краснова

Татьяна Миссуми

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