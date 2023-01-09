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9 января, 15:24

Замерзающим европейцам рассказали, как сэкономить при варке пасты

Приготовление пасты особых умений не потребует, однако придётся потратить электроэнергию, что в кризис может ощутимо сказаться на семейном бюджете европейца. Учёные из Университета Ноттингем Трент предложили способы варки, которые займут менее 8–12 минут, пишет The Conversation.

Специалисты пояснили, что в процессе приготовления макароны проходят две стадии. Во время первой они размягчаются, а на второй — белки в продукте расширяются и становятся съедобными. По утверждению учёных, европейцы могут сэкономить, если заранее замочат пасту в холодной воде на два часа. Тогда электроэнергия потребуется лишь для второго этапа.

Далее нужно налить в кастрюлю меньше воды, но её должно быть как минимум 500 миллилитров, иначе макароны слипнутся, так как в ёмкости окажется слишком много крахмала. Да и греть воду можно не до 100%, вполне хватит 80%, чтобы белок стал съедобным, говорится в публикации. При этом крышка должна быть закрыта, это тоже ускорит процесс готовки. В итоге, посчитали специалисты, на отваривание макарон уйдёт пара минут.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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