Невролог объяснила, откуда берётся депрессия после гриппа

Врач-невролог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит", сертифицированный специалист по постковидной реабилитации Елена Мирошник рассказала Лайфу, что в ряде случаев вирусные инфекции могут поражать центральную нервную систему (ЦНС), вызывая различные психоневрологические нарушения.

По словам врача, для ОРВИ (грипп и др.) характерна астения. Она выражается в снижении физической и умственной активности, появлении эмоциональных симптомов, нарушении цикла "сон-бодрствование", появлении головной боли, головокружения, тахикардии, потливости и т.д.

"Одним из наиболее часто встречающихся вариантов депрессии на фоне ОРВИ является именно астеническая. Картина развёрнутой астенической депрессии включает в себя повышенную истощаемость, снижение активности, слабодушие, слезливость, жалобы на физическое бессилие, утрату энергии, когда любая деятельность сопряжена с необходимостью преодоления немощи и не приносит удовлетворения. Чувство усталости возникает даже при незначительном усилии", — объяснила Мирошник.

В качестве терапии поможет оптимизация режима учёбы и отдыха, активность, важно снизить время у экрана компьютера в течение суток. Питание должно быть сбалансировано по белкам, жирам и углеводам, также рекомендуется применение психотерапевтических методов лечения.

"Симптоматическая терапия направлена на купирование явлений мышечной утомляемости, артериальной гипотонии или гипертензии, вестибулярных и вазомоторных расстройств, симптомов вегетативной дисфункции. Для определения тактики лечения и дальнейшей поддержки нервной системы следует обратиться к неврологу", — советует медик.