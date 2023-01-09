"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 января, 15:34

Скейтбордист сломал доску с фото Прусикина в ответ на езду певца на "кресте"

Скейтбордист Круглов сломал доску с фото Прусикина после его поездки на "кресте"

Победитель российских и международных соревнований по скейтборду Максим Круглов ответил покатавшемуся на скейте в форме креста музыканту Илье Прусикину. Он проехался на доске с фотографией скандального эмигранта, а после разломал её на две части и выбросил в мусорное ведро.

Проехавшемуся на кресте Прусикину ответили сломанной доской с его фото. Видео © VK / Максим Круглов

"Илья Прусикин, приезжай к нам в скейт-парк. Дадим пару уроков и доску по росту подберём", написал он под опубликованным в VK видеороликом.

Лайф нашёл участок на "Рублёвке" фронтмена Little Big, и элитным жильём там вовсе не пахнет

Лайф нашёл участок на "Рублёвке" фронтмена Little Big, и элитным жильём там вовсе не пахнет

Напомним, уехавший из России фронтмен группы Little Big Илья Прусикин в Рождество проехался на скейтборде в виде креста и нарвался на осуждение со стороны россиян. Настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Димитрий Лин призвал артиста покаяться, а движение "Зов народа" попросило СКР и МВД проверить Прусикина на предмет оскорбления чувств верующих.

Обложка ©

VK / Максим Круглов

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • littlebig
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров