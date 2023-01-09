Скейтбордист сломал доску с фото Прусикина в ответ на езду певца на "кресте"

Победитель российских и международных соревнований по скейтборду Максим Круглов ответил покатавшемуся на скейте в форме креста музыканту Илье Прусикину. Он проехался на доске с фотографией скандального эмигранта, а после разломал её на две части и выбросил в мусорное ведро.