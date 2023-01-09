Скейтбордист сломал доску с фото Прусикина в ответ на езду певца на "кресте"
Скейтбордист Круглов сломал доску с фото Прусикина после его поездки на "кресте"
Победитель российских и международных соревнований по скейтборду Максим Круглов ответил покатавшемуся на скейте в форме креста музыканту Илье Прусикину. Он проехался на доске с фотографией скандального эмигранта, а после разломал её на две части и выбросил в мусорное ведро.
Проехавшемуся на кресте Прусикину ответили сломанной доской с его фото. Видео © VK / Максим Круглов
"Илья Прусикин, приезжай к нам в скейт-парк. Дадим пару уроков и доску по росту подберём", — написал он под опубликованным в VK видеороликом.
Напомним, уехавший из России фронтмен группы Little Big Илья Прусикин в Рождество проехался на скейтборде в виде креста и нарвался на осуждение со стороны россиян. Настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Димитрий Лин призвал артиста покаяться, а движение "Зов народа" попросило СКР и МВД проверить Прусикина на предмет оскорбления чувств верующих.
VK / Максим Круглов