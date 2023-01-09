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Регион
Опубликовано 9 января 2023, 14:27

Легенда ЧМ Милутинович признался, что готов был пешком пойти работать в Россию

Милутинович признался, что готов был пешком пойти работать в Россию, если бы позвали

Сербский рекордсмен ЧМ по числу сборных, с которыми он работал в финальных турнирах, Бора Милутинович признался, была ли у него возможность когда-либо работать в России и поделился главным воспоминанием, связанным с нашим футболом.

"Уважаю Россию. Но предложений оттуда не помню. Зато у меня до сих пор сохранилось одно из главных воспоминаний детства. Мне восемь лет. На Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки играют Югославия и Советский Союз. <...> Минуты после 70-й мы ведём — 5:1. Я выхожу из дома и еду на площадь в центр нашего города, где должны собраться все, чтобы отпраздновать победу. Приезжаю, а там никого нет. Что случилось?" — вспоминает Милутинович в интервью "Спорт-Экспрессу".

Оказалось, что за оставшееся время советская сборная сравняла счёт. По словам серба, Всеволод Бобров, несмотря на травму, забил в том матче три гола. Милутинович добавил, что слушал игру по радио и никогда её не забудет.

На комментарий журналиста о нежелании верить, что спортсмена никогда не пытались зазвать в Россию, серб ответил, что тоже не верит, а если бы позвали — он пошёл бы пешком.

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Ранее сербский футболист Груич заявил, что ощущал поддержку болельщиков из России на ЧМ в Катаре. Однако он отметил, что команда должна была выступить лучше.

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ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Ирина Фальке
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