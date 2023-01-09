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9 января, 14:23

Температура в вотчине Деда Мороза опустилась до -41,4 впервые с 1987 года

Накрывшие Россию рекордные холода добрались и до самого Деда Мороза. Температура в Великом Устюге, где находится его вотчина, понизилась до минус 41,4 градуса, передаёт Вологодский ЦГМС.

"Прошедшей ночью (на 9 января) в Великом Устюге минимальная температура составила -41,4 градуса, тем самым был побит температурный рекорд дня 1987 года (-40,5 градуса)", — говорится в сообщении.

К слову, в остальной области градусники показывали отметки от 25 градусов ниже нуля на западе и до минус 41 градуса на востоке.

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Морозы также бушуют на всей территории центральной России. Так, например, в Москве ночь на 7 января стала самой холодной с начала зимы. Как сообщили синоптики, температура воздуха к шести утра субботы составила -23,4 градуса.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Николь Вербер

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