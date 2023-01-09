В США рассказали, как Путин показал миру истинное лицо Зеленского
Политик из США Барака рассказал, как Путин показал миру истинное лицо Зеленского
Весь мир увидел настоящее лицо украинских властей после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о рождественском перемирии в зоне спецоперации. Об этом заявил афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от партии зелёных Аджаму Барака.
"Институт изучения войны, принадлежащий Демократической партии, заявил, что призыв РФ к рождественскому перемирию был направлен на то, чтобы подорвать международную репутацию Украины. Слишком поздно. За пределами Запада люди уже видят Украину такой, какая она есть", — уточнил он в "Твиттере".
Напомним, 5 января российский лидер Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО с 12:00 6 января до 00:00 7 января. Однако украинский президент отверг идею. И в Рождество ВСУ продолжили обстрелы Донбасса, однако их огневые точки были подавлены ВС РФ.
LIFE / Павел Баранов