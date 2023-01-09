Весь мир увидел настоящее лицо украинских властей после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о рождественском перемирии в зоне спецоперации. Об этом заявил афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от партии зелёных Аджаму Барака.

"Институт изучения войны, принадлежащий Демократической партии, заявил, что призыв РФ к рождественскому перемирию был направлен на то, чтобы подорвать международную репутацию Украины. Слишком поздно. За пределами Запада люди уже видят Украину такой, какая она есть", — уточнил он в "Твиттере".