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9 января, 13:58

Момент "прицельного" падения новогодней ёлки на людей в Мурманске попал на видео

В центре Мурманска городская ёлка рухнула на прохожих

Два человека пострадали в результате падения на них новогодней ёлки, установленной в центре Мурманска. Видео с места происшествия появилось в Сети.

В Мурманске ёлка упала на двух прохожих. Видео © VK / "Регион 51"

Известно, что всё произошло сегодня, 9 января. Согласно прогнозу погоды, ветер в Мурманске достигает 22 метров в секунду. Именно он и стал виновником трагедии. На опубликованных кадрах видно, что ни о чём не подозревающие женщины идут мимо новогодней красавицы. В какой-то момент конструкция, не справившись со стихией, падает на прохожих.

Очевидцы вызвали скорую помощь и помогли пострадавшим женщинам. К счастью, обошлось без тяжёлых травм. По факту инцидента полиция начала процессуальную проверку.

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Аналогичный случай произошёл накануне в Камне-на-Оби в Алтайском крае, где сильный штормовой ветер сломал и свалил главную городскую ёлку. Как рассказал глава Каменского района Иван Панченко, дерево упало прямо на пешеходную зону. По счастливой случайности никто не пострадал.

Обложка ©

VK / "Регион 51"

Оксана Попова

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