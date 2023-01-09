Момент "прицельного" падения новогодней ёлки на людей в Мурманске попал на видео

Два человека пострадали в результате падения на них новогодней ёлки, установленной в центре Мурманска. Видео с места происшествия появилось в Сети.

В Мурманске ёлка упала на двух прохожих. Видео © VK / "Регион 51"

Известно, что всё произошло сегодня, 9 января. Согласно прогнозу погоды, ветер в Мурманске достигает 22 метров в секунду. Именно он и стал виновником трагедии. На опубликованных кадрах видно, что ни о чём не подозревающие женщины идут мимо новогодней красавицы. В какой-то момент конструкция, не справившись со стихией, падает на прохожих.

Очевидцы вызвали скорую помощь и помогли пострадавшим женщинам. К счастью, обошлось без тяжёлых травм. По факту инцидента полиция начала процессуальную проверку.