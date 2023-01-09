Россияне смогут оформить полис ОМС на "Госуслугах", и его не нужно будет носить с собой

Оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) теперь можно на сайте госуслуг. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Чтобы получить документ, необходим подтверждённый аккаунт на "Госуслугах". Если номер полиса ранее был указан в личном кабинете, то в учётную запись он подгрузится автоматически. Если же полиса ещё нет, то с соответствующим заявлением можно запросить сразу его электронную версию. Готов документ будет в течение одного рабочего дня.

В Минцифры пояснили, что теперь носить с собой полис ОМС необязательно — в случае необходимости достаточно будет показать электронный документ с экрана смартфона. Для записи к врачу через Интернет, а также при прикреплении к поликлинике информация будет автоматически подгружаться из личного кабинета портала госуслуг. В нём же будут доступны данные самого полиса: его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике. При необходимости в режиме онлайн можно будет приостановить или возобновить действие документа, а также изменить страховую компанию и регион страхования.