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9 января, 13:52

Россияне смогут оформить полис ОМС на "Госуслугах", и его не нужно будет носить с собой

Минцифры РФ: Россияне теперь могут оформить полис ОМС на "Госуслугах"

Оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) теперь можно на сайте госуслуг. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Чтобы получить документ, необходим подтверждённый аккаунт на "Госуслугах". Если номер полиса ранее был указан в личном кабинете, то в учётную запись он подгрузится автоматически. Если же полиса ещё нет, то с соответствующим заявлением можно запросить сразу его электронную версию. Готов документ будет в течение одного рабочего дня.

В Минцифры пояснили, что теперь носить с собой полис ОМС необязательно — в случае необходимости достаточно будет показать электронный документ с экрана смартфона. Для записи к врачу через Интернет, а также при прикреплении к поликлинике информация будет автоматически подгружаться из личного кабинета портала госуслуг. В нём же будут доступны данные самого полиса: его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике. При необходимости в режиме онлайн можно будет приостановить или возобновить действие документа, а также изменить страховую компанию и регион страхования.

Ранее Лайф писал, что в России могут объединить ОМС и ДМС в одну систему. Соответствующую задачу в рамках Стратегии развития финансового рынка страны до 2030 года поставило Министерство финансов РФ.

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ТАСС / Лиходеев Семён

Максим Плетнёв
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