СМИ узнали о желании Британии поставить Украине танки Challenger 2
Sky News: Британия хочет отправить Киеву до десяти танков Challenger 2
Власти Великобритании всерьёз задумались о поставке Киеву десятка основных боевых танков Challenger 2. Об этом передаёт телеканал Sky News со ссылкой на источник.
По его словам, разговоры об этом ведутся впервые с начала конфликта на Украине. Вопрос обсуждается уже на протяжении нескольких недель, однако последнее слово будет за премьер-министром Риши Сунаком.
К слову, ранее Лайф писал об ослабевающем желании Британии помогать Киеву и поставлять украинским военным новое оружие. По словам экс-начальника Генштаба Сухопутных сил Великобритании, в отличие от королевства, Франция, Германии и США постоянно объявляют о новой помощи Украине, в то время как Англия словно "потеряла свой голос".
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