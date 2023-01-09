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9 января, 14:00

СМИ узнали о желании Британии поставить Украине танки Challenger 2

Sky News: Британия хочет отправить Киеву до десяти танков Challenger 2

Власти Великобритании всерьёз задумались о поставке Киеву десятка основных боевых танков Challenger 2. Об этом передаёт телеканал Sky News со ссылкой на источник.

По его словам, разговоры об этом ведутся впервые с начала конфликта на Украине. Вопрос обсуждается уже на протяжении нескольких недель, однако последнее слово будет за премьер-министром Риши Сунаком.

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К слову, ранее Лайф писал об ослабевающем желании Британии помогать Киеву и поставлять украинским военным новое оружие. По словам экс-начальника Генштаба Сухопутных сил Великобритании, в отличие от королевства, Франция, Германии и США постоянно объявляют о новой помощи Украине, в то время как Англия словно "потеряла свой голос".

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Wikipedia / Defence Imagery

Николь Вербер

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