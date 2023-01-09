СМИ узнали о желании Британии поставить Украине танки Challenger 2

Власти Великобритании всерьёз задумались о поставке Киеву десятка основных боевых танков Challenger 2. Об этом передаёт телеканал Sky News со ссылкой на источник.

По его словам, разговоры об этом ведутся впервые с начала конфликта на Украине. Вопрос обсуждается уже на протяжении нескольких недель, однако последнее слово будет за премьер-министром Риши Сунаком.