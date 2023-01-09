"Боялась, что оштрафуют": МВД Башкирии связалось с создательницей снежного гаишника – грозы лихачей

Жительница Башкортостана Файза Фаттахова, слепившая из снега гаишника, рассказала "Газете.ru", что хотела пошутить над односельчанами перед Новым годом, но напугала их так, что некоторые не могли выйти из дома. Однако соседи не возмутились появлению композиции.

"Хотела маленько пошутить перед Новым годом, решила сделать. Напугала, конечно, многих тут. Вчера одна соседка сзади шла, поздоровалась. Говорит, наверное, русский был, я по-башкирски поздоровалась с этим дэпээсником. Соседи не возмущались, в шутку приняли. Кто-то сначала не понял, автоматически всё равно всем страшно, когда дэпээсника видишь", — призналась она.

Фаттахова добавила, что боялась отхватить за муляж штраф, и совсем не ожидала благодарности от сотрудников МВД Башкирии.

"Сегодня звонили из МВД, поблагодарили. Сказали, что я прославила их, до Москвы дошло, внесла какой-то вклад <...> Я побоялась, что меня оштрафуют за этот муляж", — пояснила женщина.