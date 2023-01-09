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9 января, 15:59

В "Москвариуме" внезапно умерла 17-летняя косатка Нарния

<p>Косатка Нарния. Фото © <a href="https://www.moskvarium.ru/en/about/news/kollektiv-moskvariuma-bezmerno-skorbit-ob-utrate/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Москвариум"</a></p>

Косатка Нарния. Фото © "Москвариум"

В Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" умерла 17-летняя косатка Нарния, самая старшая представительница семьи косаток в столичном океанариуме. Причина смерти животного — острый заворот кишечника.

"Москвариум" с прискорбием сообщает, что нас скоропостижно покинула глава большой семьи и любимица всего коллектива косатка Нарния. До последнего дня в поведении и медицинских показателях Нарнии не было никаких признаков болезни или недомогания", — говорится в сообщении океанариума.

Причина смерти была установлена после исследования: Нарния умерла от острого заворота кишечника, которому часто подвержены зубатые киты как в неволе, так и в дикой природе.

В работе "Москвариума" возможны изменения, о которых сообщат дополнительно.

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Александра Вишнякова

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