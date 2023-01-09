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9 января, 17:20

Денис Глушаков объявил об уходе из "Химок"

Футболист Денис Глушаков заявил, что принял решение уйти из "Химок". По его словам, это было обговорено в ходе беседы с президентом клуба Дмитрием Волошиным.

"Встретились с президентом клуба, поговорили по поводу дальнейшей судьбы "Химок", моей, какой он видит перспективу команды. Добродушно пообщались, приняли совместное решение, что надо разойтись. У "Химок" теперь другой вектор развития. Ничего страшного — пожали руки и расстались хорошими друзьями", сказал он в беседе с телеканалом "Матч ТВ".

По словам полузащитника, на данный момент он не готов говорить о своей дальнейшей судьбе. Глушаков планирует определиться с этим дней через пять и с юмором относится к ситуации. Спортивную карьеру завершать футболист не собирается.

"Если же не получится, то поеду с супругой на сборы женского ЦСКА. Возьму тренировочную программу и буду спокойно готовиться: ребёнок будет свистеть, а я — выполнять спринты и бегать, а жена присмотрит за мной", добавил он.

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В декабре Денис Глушаков заявил, что может пропустить первый тренировочный сбор "Химок". По его словам, такое решение могло быть принято руководством клуба из-за желания посмотреть молодых футболистов. При этом он никогда не ездил на сборы в это время года.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Матвей Шандрыголов

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