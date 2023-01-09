Россияне рассказали, что пообещали себе на Новый год

Россияне подошли философски к постановке целей на 2023 год. Около 23% опрошенных собрались изменить отношение к жизни, чтобы легче воспринимать проблемы и ценить своё настоящее. Об этом пишет kp.ru, ссылаясь на проведённый опрос.

На втором месте — желание начать откладывать деньги и экономить ради светлого будущего. О такой задаче рассказали 15% россиян. Третьим в списке стало обещание заниматься спортом в наступившем году, привести тело к красивым формам и вести здоровый образ жизни. Этим сокровенным желанием поделились с изданием 11% участников опроса.

По 9% голосов набрали три пункта: чаще общаться с близкими, завязать с вредными привычками и победить лень, откладывая все дела на потом. Только 6% россиян оказались романтиками, они хотят встретить свою любовь и начать серьёзные отношения, а 5% респондентов собрались заняться саморазвитием, окунувшись с головой в чтение и любимое хобби. Ещё 8% отказались рассказывать о загаданных желаниях, а кто-то и вовсе признался, что хорошо живёт без целей.