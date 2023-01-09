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9 января, 16:55

В Петербурге зарегистрировали дело о дискредитации ВС России против депутата

На депутата Заксобрания Петербурга Вишневского зарегистрировали дело о дискредитации ВС РФ

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ в отношении депутата Законодательного собрания города от партии "Яблоко" Бориса Вишневского. Дата заседания ещё не назначена.

"Привлекаемое лицо Вишневский Борис Лазаревич… Перечень статей — статья 20.3.3 часть 1 КоАП РФ", — следует из материалов на сайте суда.

В областном отделении "Яблока" на это ответили заявлением, что парламентарий якобы не получил уведомление о составлении в отношении него соответствующего протокола. При этом причиной дела мог стать один из постов политика, опубликованный в его телеграм-канале.

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Лайф писал, что Верховный суд Башкирии оставил в силе решение о назначении солисту ДДТ Юрию Шевчуку штрафа за дискредитацию Вооружённых сил России. Он всё ещё должен уплатить государству 50 тысяч рублей.

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ТАСС / Роман Пименов

Матвей Константинов

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