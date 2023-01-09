В Петербурге зарегистрировали дело о дискредитации ВС России против депутата
На депутата Заксобрания Петербурга Вишневского зарегистрировали дело о дискредитации ВС РФ
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ в отношении депутата Законодательного собрания города от партии "Яблоко" Бориса Вишневского. Дата заседания ещё не назначена.
"Привлекаемое лицо Вишневский Борис Лазаревич… Перечень статей — статья 20.3.3 часть 1 КоАП РФ", — следует из материалов на сайте суда.
В областном отделении "Яблока" на это ответили заявлением, что парламентарий якобы не получил уведомление о составлении в отношении него соответствующего протокола. При этом причиной дела мог стать один из постов политика, опубликованный в его телеграм-канале.
Лайф писал, что Верховный суд Башкирии оставил в силе решение о назначении солисту ДДТ Юрию Шевчуку штрафа за дискредитацию Вооружённых сил России. Он всё ещё должен уплатить государству 50 тысяч рублей.
ТАСС / Роман Пименов