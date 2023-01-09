Полчища жуков с новогодней пихты атаковали квартиру жителя Новосибирска
Жуки на пихте. Фото © LIFE
Житель Новосибирска купил пихту Нордмана в оптово-розничном флористическом центре, а через три недели по всей квартире расползлись жуки. Возмущённые покупатели решили вернуть "живую" ёлку продавцу, но тот отказался.
Сибиряк обнаружил на живой пихте полчища неизвестных жуков. Видео © LIFE
Дерево приобрели 17 декабря, а вечером 6 января по возвращении домой сибиряки испытали шок: весь пол был усыпан жуками. Домочадцы убрали их и начали искать, откуда взялись насекомые. Полчища нашли на стволе пихты.
В ответ на жалобу продавец заявил, что уже прошло 14 дней и товары надлежащего качества не подлежат возврату. Торговец также аргументировал отказ тем, что "наличие живности в пихте это нормально" и это те "насекомые, которые разрешены фитосанитарным контролем": пауки и мучнистые червецы.
Паук на купленной в "Гринвилле" пихте. Фото © LIFE
Покупатели считают, что пихты не были должным образом обработаны. Они подчеркнули, что живые деревья покупают уже много лет подряд, а с такой ситуацией столкнулись впервые.
Ранее энтомолог Гниненко рассказал, каких неприятных "гостей" можно приютить в квартире с живой ёлкой. Самки соснового пилильщика откладывают яйца на хвоинках, а когда дерево попадёт в тепло, они могут вылезти и начать грызть эти хвоинки, хотя опасности для человека не несут.