Полчища жуков с новогодней пихты атаковали квартиру жителя Новосибирска

Житель Новосибирска купил пихту Нордмана в оптово-розничном флористическом центре, а через три недели по всей квартире расползлись жуки. Возмущённые покупатели решили вернуть "живую" ёлку продавцу, но тот отказался.

Сибиряк обнаружил на живой пихте полчища неизвестных жуков. Видео © LIFE

Дерево приобрели 17 декабря, а вечером 6 января по возвращении домой сибиряки испытали шок: весь пол был усыпан жуками. Домочадцы убрали их и начали искать, откуда взялись насекомые. Полчища нашли на стволе пихты.

В ответ на жалобу продавец заявил, что уже прошло 14 дней и товары надлежащего качества не подлежат возврату. Торговец также аргументировал отказ тем, что "наличие живности в пихте это нормально" и это те "насекомые, которые разрешены фитосанитарным контролем": пауки и мучнистые червецы.

Паук на купленной в "Гринвилле" пихте. Фото © LIFE

Покупатели считают, что пихты не были должным образом обработаны. Они подчеркнули, что живые деревья покупают уже много лет подряд, а с такой ситуацией столкнулись впервые.