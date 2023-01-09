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9 января, 16:37

Песков: Любой срочник имеет право подписать контракт

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что любой срочник имеет право при желании поступить на службу в армию по контракту. Так он ответил на вопрос о том, обсуждается ли властями вариант разрешить призывникам по своей воле принимать участие в спецоперации на Украине.

"Любой срочник при желании может подписать контракт", сказал он в беседе с ТАСС.

В последнем выпуске программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" телеведущий заявил, что многие срочники желают принять участие в СВО на Украине, и предложил "как-то решить этот вопрос", например, упростив для них заключение контракта.

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Ранее Дмитрий Песков опроверг сообщения о якобы начале в России новой волны мобилизации. Он напомнил, что главным первоисточником подобной информации являются официальные лица и президент РФ Владимир Путин.

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Getty Images / Sefa Karacan

Матвей Шандрыголов

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