Учёные создали искусственный пенис и вылечили свиней-импотентов

Группа учёных из Южно-Китайского технологического университета в Гуанчжоу заявила, что приблизилась к созданию искусственного пениса. По словам Ши Сюэтао — ведущего автора опубликованной в журнале Matter работы, он решил заняться данным вопросом из-за его непопулярности у коллег, но сильной востребованности у мужчин.

Исследователям удалось разработать искусственную белковую оболочку, способную замещать патологически изменённую или травмированную микроструктуру натуральной ткани детородного органа. В качестве подопытных использовались хряки (самцы свиней), эректильная функция которых после процедуры восстановилась.

Тем не менее впереди ещё много работы, так как в органе присутствуют ещё и пещеристые тела, часто задеваемые травмами.