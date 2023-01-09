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9 января, 16:12

Учёные создали искусственный пенис и вылечили свиней-импотентов

Учёные создали искусственный пенис и сообщили об успешных испытаниях с участием свиней

Группа учёных из Южно-Китайского технологического университета в Гуанчжоу заявила, что приблизилась к созданию искусственного пениса. По словам Ши Сюэтао — ведущего автора опубликованной в журнале Matter работы, он решил заняться данным вопросом из-за его непопулярности у коллег, но сильной востребованности у мужчин.

Исследователям удалось разработать искусственную белковую оболочку, способную замещать патологически изменённую или травмированную микроструктуру натуральной ткани детородного органа. В качестве подопытных использовались хряки (самцы свиней), эректильная функция которых после процедуры восстановилась.

Тем не менее впереди ещё много работы, так как в органе присутствуют ещё и пещеристые тела, часто задеваемые травмами.

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А ранее Лайф писал о другом достижении в области науки. Так, учёные выяснили, что человеческий мозг никогда не стареет. При этом люди разделяют эту черту только с неандертальцами.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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