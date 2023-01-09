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9 января, 16:04

Россиянка разбилась насмерть о дерево во время катания на "ватрушке"

В Ленобласти женщина разбилась насмерть во время катания на "ватрушке"

В Выборгском районе Ленинградской области женщина скатилась на тюбинге с необорудованной горки, ударилась головой о дерево, после чего скончалась в больнице. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Выборгу… проводится доследственная проверка по факту получения смертельных травм женщиной 1980 года рождения в результате катания на "ватрушке" в районе посёлка Рощино Выборгского района Ленинградской области", уточнили в ведомстве.

Трагедия произошла 7 января. По данным следствия, трасса для катания была самодельная. Сейчас предстоит установить все детали случившегося, а также будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления из-за появления горки в неположенном месте.

Эксперт рассказал, что опаснее — санки, тюбинг или ледянки

Эксперт рассказал, что опаснее — санки, тюбинг или ледянки

Ранее сообщалось, что в Отрадном Ленинградской области семилетняя девочка упала в люк во время катания с горки на тюбинге. Сама выбраться она не смогла, на место вызвали спасателей. Серьёзных травм ребёнок не получил.

Обложка ©

LIFE / Владимир Суворов

Татьяна Миссуми

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