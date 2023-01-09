Россиянка разбилась насмерть о дерево во время катания на "ватрушке"

В Выборгском районе Ленинградской области женщина скатилась на тюбинге с необорудованной горки, ударилась головой о дерево, после чего скончалась в больнице. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Выборгу… проводится доследственная проверка по факту получения смертельных травм женщиной 1980 года рождения в результате катания на "ватрушке" в районе посёлка Рощино Выборгского района Ленинградской области", — уточнили в ведомстве.

Трагедия произошла 7 января. По данным следствия, трасса для катания была самодельная. Сейчас предстоит установить все детали случившегося, а также будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления из-за появления горки в неположенном месте.