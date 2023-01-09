Модель посоветовала россиянкам снимать туфли под столом в ресторане

Чтобы ноги с возрастом не потеряли привлекательность, нужно надевать туфли на высоком каблуке лишь при необходимости и даже снимать их под столом в ресторане, чтобы уменьшить нагрузку. Такими секретами поделилась с "Газетой.ru" модель и блогер Юлия Васильева.

"Ещё в детстве в подборке фото на страницах глянца я заметила, насколько искорёженные пальцы ног и жилистый свод стопы у многих знаменитостей. Тогда приняла для себя решение, что буду беречь ноги и не позволю в угоду модной индустрии испортить своё здоровье", — рассказала она.

Модель посоветовала всегда носить с собой сменную обувь. Так, на съёмки девушка берёт домашние тапочки и остаётся в них, если не нужно быть в кадре в полный рост. А для похода в ресторан у неё с собой имеется специальная салфетка, которую она кладёт под ноги. Васильева объяснила, что всегда снимает туфли под столом и сидит босиком, давая ступням отдохнуть.

Она добавила, что есть в её арсенале и необычный способ помочь ножкам. По утрам Васильева стоит на коврике с шипами. Такая рефлексотерапия благоприятно сказывается на здоровье и даже запускает метаболизм для общего тонуса организма.