Умер разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев

Разработчик ракет "Калибр", научный руководитель Концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Павел Камнев скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Ушёл из жизни научный руководитель Концерна ВКО "Алмаз-Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Камнев", — говорится в тексте.

В организации уточнили, что изобретателя не стало сегодня, 9 января, он был "одним из столпов отечественного оборонно-промышленного комплекса, учёным в области ракетостроения". Камнев руководил важнейшими работами "по созданию и модернизации десятков образцов ракетного вооружения различных классов для Сухопутных войск, Военно-морского флота, Военно-воздушных сил, для систем противоракетной и противовоздушной обороны страны, экспортных образцов вооружений", добавили в пресс-службе.

Камнев родом из Махачкалы. Получил красный диплом Московского авиационного института, начал карьеру на Свердловском машиностроительном заводе имени М.И. Калинина, где вырос до руководящей должности. Позже возглавил КБ "Новатор", где создавались "Калибры", а с 2017 года стал научным руководителем "Алмаз-Антея". Камнев — доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.