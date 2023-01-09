"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 января, 16:42

Всех пассажиров и пилота рухнувшего в НАО Ан-2 доставили в медпункт

Девятерых пассажиров и пилота, выживших при жёсткой посадке самолёта Ан-2 в Ненецком автономном округе, доставили в амбулаторию посёлка Каратайка. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

"Наземная группа из 15 человек добралась до места крушения самолёта. К сожалению, подтвердилась информация о гибели пилота самолёта и одного пассажира. Всех пострадавших (девять пассажиров и пилот) доставили в амбулаторию посёлка Каратайка. Им оказывается медицинская помощь", — написал Бездудный в телеграм-канале.

Кроме того, в аэропорту Нарьян-Мара готовятся к вылету в Каратайку два вертолёта Ми-8 с медиками и спасателями, однако пока погода там нелётная.

Лайф публикует список экипажа и пассажиров рухнувшего в НАО Ан-2

Лайф публикует список экипажа и пассажиров рухнувшего в НАО Ан-2

Как уже писал Лайф, самолёт с двумя членами экипажа и десятью пассажирами на борту рухнул в десяти километрах от посёлка Каратайка. Два человека погибли — один пилот и один пассажир, ещё пятеро получили травмы. По данным источника Лайфа, причиной ЧП могли стать плохие метеоусловия.

Обложка ©

Телеграм-канал МЧС России

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров