Всех пассажиров и пилота рухнувшего в НАО Ан-2 доставили в медпункт

Девятерых пассажиров и пилота, выживших при жёсткой посадке самолёта Ан-2 в Ненецком автономном округе, доставили в амбулаторию посёлка Каратайка. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

"Наземная группа из 15 человек добралась до места крушения самолёта. К сожалению, подтвердилась информация о гибели пилота самолёта и одного пассажира. Всех пострадавших (девять пассажиров и пилот) доставили в амбулаторию посёлка Каратайка. Им оказывается медицинская помощь", — написал Бездудный в телеграм-канале.

Кроме того, в аэропорту Нарьян-Мара готовятся к вылету в Каратайку два вертолёта Ми-8 с медиками и спасателями, однако пока погода там нелётная.