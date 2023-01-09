На Украине пожаловались на просроченное западное оружие
Посол Украины в Лондоне Пристайко: У части поставляемого Западом оружия истёк срок годности
Страны Запада поставляют Киеву вооружение, у которого уже истёк срок годности, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.
"Мы шутим, что, если вы хотите его утилизировать, отдайте нам... В обычное, мирное время никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас — почему нет?" — сказал дипломат в интервью Newsweek.
По его словам, на Западе пока не открыли склады с военной техникой в том количестве, о котором просит Украина. В частности, киевские власти хотели бы получить больше систем ПВО, танков, реактивных истребителей и боеприпасов большего радиуса действия для РСЗО HIMARS. Тем не менее Пристайко поблагодарил Запад за будущие поставки ЗРК Patriot.
Ранее The Daily Telegraph писал, что Британия теряет желание поддерживать Киев оружием. Генерал Даннат обосновал это отсутствием финансирования армии, вылившимся в дефицит бронемашин в королевских ВС.
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