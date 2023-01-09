На Украине пожаловались на просроченное западное оружие

Страны Запада поставляют Киеву вооружение, у которого уже истёк срок годности, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.

"Мы шутим, что, если вы хотите его утилизировать, отдайте нам... В обычное, мирное время никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас — почему нет?" — сказал дипломат в интервью Newsweek.

По его словам, на Западе пока не открыли склады с военной техникой в том количестве, о котором просит Украина. В частности, киевские власти хотели бы получить больше систем ПВО, танков, реактивных истребителей и боеприпасов большего радиуса действия для РСЗО HIMARS. Тем не менее Пристайко поблагодарил Запад за будущие поставки ЗРК Patriot.

